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Журналист Крапов: ЦСКА заплатит Пьяничу 150 тысяч евро в качестве бонуса в случае чемпионства

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Журналист Иван Карпов рассказал о бонусе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в контракте с ЦСКА.
Фото: ФК "Ювентус"
Игрок сможет дополнительно заработать 150 тысяч евро, если команда займет первое место в Российской Премьер-Лиги, а сам футболист проведет не менее половины матчей.

Миралем в своём недавнем интервью СМИ подтвердил, что собирается перейти в ЦСКА, по его словам, 25 сентября он должен прилететь в Москву для прохождения медобследования и потом подписать контракт. По информации Ивана Карпова, трудовое соглашение будет рассчитано на два года, по схеме "1+1", Пьянич будет получать в московском клубе 1 миллион евро в год без учета бонусов.

Пьянич перейдет в ЦСКА на правах свободного агента, прошлый сезон он провел в клубе "Шардж" из чемпионата ОАЭ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.

Миралем Пьянич ЦСКА Российские трансферы
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