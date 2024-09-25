Игрок сможет дополнительно заработать 150 тысяч евро, если команда займет первое место в Российской Премьер-Лиги, а сам футболист проведет не менее половины матчей.
Миралем в своём недавнем интервью СМИ подтвердил, что собирается перейти в ЦСКА, по его словам, 25 сентября он должен прилететь в Москву для прохождения медобследования и потом подписать контракт. По информации Ивана Карпова, трудовое соглашение будет рассчитано на два года, по схеме "1+1", Пьянич будет получать в московском клубе 1 миллион евро в год без учета бонусов.
Пьянич перейдет в ЦСКА на правах свободного агента, прошлый сезон он провел в клубе "Шардж" из чемпионата ОАЭ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.
Журналист Крапов: ЦСКА заплатит Пьяничу 150 тысяч евро в качестве бонуса в случае чемпионства
Журналист Иван Карпов рассказал о бонусе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в контракте с ЦСКА.
Фото: ФК "Ювентус"