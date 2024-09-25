Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
0 - 0 0 0
ШинникПерерыв
Машук КМВ
16:00
РодинаНе начат
Урал
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
18:00
УфаНе начат
Орёл
18:30
СоколНе начат
Луки-Энергия
18:30
БалтикаНе начат
Композит
19:00
НефтехимикНе начат
Химик
19:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
19:45
ЭльфсборгНе начат
Буде-Глимт
19:45
ПортуНе начат
Лудогорец
22:00
СлавияНе начат
Ницца
22:00
Реал СосьедадНе начат
Динамо Киев
22:00
ЛациоНе начат
Мидтьюлланд
22:00
ХоффенхаймНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ТвентеНе начат
Галатасарай
22:00
ПАОКНе начат
Андерлехт
22:00
ФеренцварошНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Личка: до "Зенита" шесть очков? Было и девять в том году, мы не собираемся сдаваться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о шестиочковом отставании от "Зенит" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"До "Зенита" шесть очков? Было и девять в том году. Стараемся, работаем, мы не собираемся сдаваться. У нас впереди игра с ЦСКА, а "Зенит" с "Краснодаром" будет играть. Конечно, "Зенит" - это сильная команда, с опытом. Но и мы можем сделать серию из пяти побед подряд", - сказал Личка.

Московское "Динамо" после девяти сыгранных туров располагается на четвертом месте в таблице, набрав 17 очков, у лидера петербургского "Зенита" 26 набранных баллов. Напомним, в прошлом сезоне бело-голубые в преддверии последнего 30-го тура опережали сине-бело-голубых на два очка и занимали первое место в чемпионате, но в итоге проиграли в решающем матче и лишились возможность выиграть золотые медали.

В 10-м туре РПЛ "Динамо" московское сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо", а "Зенит" отравится в гости к "Краснодару", который идет сейчас на втором месте и отстает от петербуржцев на два балла.

Источник: "РБ Спорт"

Марцел Личка Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится