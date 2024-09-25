"До "Зенита" шесть очков? Было и девять в том году. Стараемся, работаем, мы не собираемся сдаваться. У нас впереди игра с ЦСКА, а "Зенит" с "Краснодаром" будет играть. Конечно, "Зенит" - это сильная команда, с опытом. Но и мы можем сделать серию из пяти побед подряд", - сказал Личка.
Московское "Динамо" после девяти сыгранных туров располагается на четвертом месте в таблице, набрав 17 очков, у лидера петербургского "Зенита" 26 набранных баллов. Напомним, в прошлом сезоне бело-голубые в преддверии последнего 30-го тура опережали сине-бело-голубых на два очка и занимали первое место в чемпионате, но в итоге проиграли в решающем матче и лишились возможность выиграть золотые медали.
В 10-м туре РПЛ "Динамо" московское сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо", а "Зенит" отравится в гости к "Краснодару", который идет сейчас на втором месте и отстает от петербуржцев на два балла.
Источник: "РБ Спорт"
Личка: до "Зенита" шесть очков? Было и девять в том году, мы не собираемся сдаваться
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о шестиочковом отставании от "Зенит" в турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"