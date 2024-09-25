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Источник: Мералем Пьянич прошел медосмотр для перехда в ЦСКА

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Боснийский полузащитник Миралем Пьянич прошел медобследование в Москве для подписания контракта с ЦСКА.
Фото: IMAGO/ФК "Ювентус"
По информации источника, футболист вышел из клинике, где проходил медосмотр.

В недавнем интервью СМИ Миралем рассказал, что перейдет в московский клуб, ранее сообщалось, что контракт будет заключен по схеме "1+1". По информации журналиста Ивана Карпова, Пьянич будет получать 1 миллион евро в год без учета бонусов, в случае чемпионства "армейцев" босниец заработает 150 тысяч евро.

Прошлый сезон босниец провел в клубе "Шардж" из ОАЭ, также Пьянич выступал за "Барселону", "Ювентус", "Рому", "Бешикташ", "Лион" и "Мец". 34-летний полузащитник является вторым в сборной Боснии по количеству матчей за национальную команду - 115 игр. Этим маем Миралем заявил, что закончил играть на международном уровне.

Источник: "Спорт Экспресс"

Миралем Пьянич ЦСКА Российские трансферы
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