По информации источника, футболист вышел из клинике, где проходил медосмотр.
В недавнем интервью СМИ Миралем рассказал, что перейдет в московский клуб, ранее сообщалось, что контракт будет заключен по схеме "1+1". По информации журналиста Ивана Карпова, Пьянич будет получать 1 миллион евро в год без учета бонусов, в случае чемпионства "армейцев" босниец заработает 150 тысяч евро.
Прошлый сезон босниец провел в клубе "Шардж" из ОАЭ, также Пьянич выступал за "Барселону", "Ювентус", "Рому", "Бешикташ", "Лион" и "Мец". 34-летний полузащитник является вторым в сборной Боснии по количеству матчей за национальную команду - 115 игр. Этим маем Миралем заявил, что закончил играть на международном уровне.
Источник: "Спорт Экспресс"
Источник: Мералем Пьянич прошел медосмотр для перехда в ЦСКА
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич прошел медобследование в Москве для подписания контракта с ЦСКА.
Фото: IMAGO/ФК "Ювентус"