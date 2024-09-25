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Журналист Карпов: ЦСКА планирует объявить о подписании Пьянича 26 сентября

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Журналист Иван Капров сообщил о планах ЦСКА объявить о переходе Миралема Пьянича 26 сентября.
Фото: ФК "Шарджа"
Пьянич в этот четверг улетит в Дубай, чтобы перевести семью и вернется 28 сентября, но объявить о трансфере, по информации Карпова, московский клуб должен раньше.

"Вернуться Пьянич должен к матчу с "Ахматом", который состоится 28 числа на "ВЭБ-Арене". Официально о подписании звездного новичка по схеме 1+1 с зарплатой 1 млн евро в год грязными - ЦСКА планирует объявить 26 сентября", - написал Карпов.

В эту среду, 25 сентября, Пьянич прилетел в Москву, чтобы пройти медосмотр, в комментарии СМИ босниец заявил, что он прошел успешно. Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Боснии помимо основной зарплаты в один миллион евро сможет получить бонус в 150 тысяч евро, если "армейцы" станут чемпионами, а сам игрок поучаствует в не менее 50% матчей.

Прошлый сезон Пьянич закончил в чемпионате ОАЭ, выступая за клуб "Шарджа", ранее 34-летний полузащитник выступал за "Барселону", "Ювентус", "Рому", "Бешикташ", а также за французские "Лион" и "Мец".

Источник: Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.

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