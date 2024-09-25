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Бразильский игрок "Акрона" Витор: у русских футболистов очень высокий уровень

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Бразильский защитник тольяттинского "Акрона" Пауло Витор оценил уровень российских футболистов.
Фото: ФК "Акрон"
"У русских футболистов очень высокий уровень. Мне запомнился Пиняев, у него хорошее будущее, сильный футболист, который может далеко пойти. В целом все русские футболисты из РПЛ имеют высокую квалификацию, даже чтобы играть в лигах уровнем выше", - сказал Витор.

Пауло Витор присоединился к "Акрону" этим летом, дебютировал за команду в первом туре против московского "Локомотива" (2:3). Всего за тольяттинцев бразилец провел девять матчей во всех турнирах и пока не отметился результативными действиями. Защитник ранее выступал за португальский "Насьонал" и бразильский "Ботафого".

Напомним, в прошедшее летнее трансферное окно воспитанник "Краснодара" Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен", также за рубежом играют братья Миранчуки, Антон выступает за швейцарский "Сьон", а Алексей за "Атланту Юнайтед" из MLS. Российские полузащитники Далер Кузяев и Александр Головин играют в чемпионате Франции за "Гавр" и "Монако".

Источник: "Чемпионат"

Акрон
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