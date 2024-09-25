"Это может означать только одно - Миралем теперь поддерживает нашу страну и Вооруженные силы России. Иначе как бы он пошел на работу в Центральный спортивный клуб армии? Но и исключать, что Пьянич банально беспринципен и "за деньги - "да", тоже не стоит. Эта якобы нейтральная позиция для мира спорта совершенно не редкость", - заявил Терюшков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший полузащитник "Барселоны" и "Ювентуса" Миралем Пьянич близок к переходу в московский ЦСКА. По данным источников, Пьянич уже прошел медосмотр для осуществления сделки, а контракт с ним будет подписан на 1 год с опцией продления еще на сезон.
Миралем Пьянич будет зарабатывать в ЦСКА 1 миллион евро в год. В 2022-м году Пьянич был одним из игроков сборной Боснии и Герцеговины, кто высказался резко против проведения товарищеского матча против сборной России. Игра в итоге не состоялась.
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Терюшков: Пьянич теперь поддерживает Россию и Вооружённые силы. Иначе как бы он пошёл в ЦСКА?
Депутат Госдумы РФ од партии "Единая Россия" Роман Терюшков прокомментировал возможный трансфер полузащитника Миралема Пьянича в ЦСКА.
Фото: официальный сайт "Ювентуса"