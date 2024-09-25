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Источник: ЦСКА и Милан Гайич обсудят возможность продления контракта

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ЦСКА собирается продлить контракт с правым защитником Миланом Гайичем.
Фото: официальный сайт РПЛ
Московский ЦСКА планирует продлить контракт с крайним защитником Миланом Гайичем. Как сообщает издание "Евро-футбол", стороны обсудят заключение новой сделки ближайшей зимой. Действующий контракт Гайича с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона. По данным СМИ, в соглашении присутствует опция продления на сезон.

Милан Гайич перешел в ЦСКА из "Црвены Звезды" летом 2022-го года в статусе свободного агента. На старте сезона серб принял участие в 11-ти матчах за "армейцев" в РПЛ и Кубке России. Латераль записал на свой счет 1 забитый мяч. Трансферная стоимость Милана Гайича, по данным Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

ЦСКА Милан Гайич
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