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Миланов: Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для чемпионата России

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Экс-игрок ЦСКА Георгий Миланов высказался о Миралеме Пьяниче.
Фото: ФК "Барселона"
"Это топ-футболист. Он играл за самую сильную команду ОАЭ. Там тоже очень высокий уровень, много сильных игроков выступает, не надо недооценивать. Так что Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для чемпионата России", - цитирует Миланова "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что полузащитник Миралем Пьянич в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА, подписав контракт по схеме "1+1", сообщалось, что босниец будет получать в российском клубе 1 миллион евро в год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро.

После 9-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14-ю очками в своем активе. В 10-м туре ЦСКА примет на своем поле грозненский "Ахмат".

Георги Миланов ЦСКА Миралем Пьянич
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