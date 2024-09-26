"Это топ-футболист. Он играл за самую сильную команду ОАЭ. Там тоже очень высокий уровень, много сильных игроков выступает, не надо недооценивать. Так что Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для чемпионата России", - цитирует Миланова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник Миралем Пьянич в ближайшее время перейдет в московский ЦСКА, подписав контракт по схеме "1+1", сообщалось, что босниец будет получать в российском клубе 1 миллион евро в год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего игрока в 3 миллиона евро.
После 9-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 14-ю очками в своем активе. В 10-м туре ЦСКА примет на своем поле грозненский "Ахмат".
Миланов: Пьянич — усиление для ЦСКА и большой игрок для чемпионата России
Экс-игрок ЦСКА Георгий Миланов высказался о Миралеме Пьяниче.
Фото: ФК "Барселона"