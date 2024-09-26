"Конкуренция всегда должна быть, это нормально. У нас есть цель — уехать в хороший европейский клуб, а там это всегда есть и будет. У него с Маухубом нормальная, здоровая конкуренция", - цитирует агента "РБ Спорт".
Мехди Маухуб перешел в московское "Динамо" из марокканского клуба "Раджа" в летнее трансферное окно за 1,7 миллионов евро. Нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 9-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 17 набранных очков.
Агент: у Тюкавина с Маухубом нормальная, здоровая конкуренция
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о конкуренции своего клиента с Мехди Маухубом.
Фото: ФК "Динамо"