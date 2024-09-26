Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак Кострома
17:00
ЕнисейНе начат
Знамя Труда
18:00
Арсенал ТулаНе начат
Амкал
19:30
АланияНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
19:45
ЮнионНе начат
Мальмё
19:45
РейнджерсНе начат
Брага
22:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Айнтрахт
22:00
Виктория ПНе начат
Тоттенхэм
22:00
КарабахНе начат
ФКСБ
22:00
РФШНе начат
Рома
22:00
АтлетикНе начат
Аякс
22:00
БешикташНе начат
Лион
22:00
ОлимпиакосНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
20:00
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
20:00
БетисНе начат
Сельта
22:00
АтлетикоНе начат

Агент: у Тюкавина с Маухубом нормальная, здоровая конкуренция

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о конкуренции своего клиента с Мехди Маухубом.
Фото: ФК "Динамо"
"Конкуренция всегда должна быть, это нормально. У нас есть цель — уехать в хороший европейский клуб, а там это всегда есть и будет. У него с Маухубом нормальная, здоровая конкуренция", - цитирует агента "РБ Спорт".

Мехди Маухуб перешел в московское "Динамо" из марокканского клуба "Раджа" в летнее трансферное окно за 1,7 миллионов евро. Нападающий провел за бело-голубых во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 9-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 17 набранных очков.

Динамо Константин Тюкавин Мехди Маухуб
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится