"У кого из легионеров "Спартака" высокий класс? Например, сейчас нельзя сказать, кто выше классом - Барко или Батраков. В "Динамо" приезжали Кураньи, Воронин - вот это классные футболисты. Барко еще нужно заслужить звание хорошего игрока", - заявил Гранат
Московский "Локомотив" примет "Спартак" в рамках 10-го тура чемпионата России. Игра состоится в субботу, 28-го сентября. После 9-ти туров "железнодорожники" занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 21-м очком. На счету "Спартака" 16 очков. Команда располагается на 5-й строчке.
Полузащитник Алексей Батраков принял участие во всех 9-ти матчах "Локомотива" на старте сезона. 19-летний хавбек оформил 7+5 по системе гол+пас. Аргентинец Эсекьель Барко перебрался в "Спартак" из "Ривер Плейта" в летнее трансферное окно. В его активе 4+3 в 8-ми матчах Премьер-лиги.
Источник: "РБ Спорт"
Гранат: у кого из легионеров "Спартака" высокий класс? Нельзя сказать, что Барко сильнее Батракова
Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат высказался о предстоящем дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" в 10-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"