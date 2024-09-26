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Гранат: у кого из легионеров "Спартака" высокий класс? Нельзя сказать, что Барко сильнее Батракова

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Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат высказался о предстоящем дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" в 10-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"
"У кого из легионеров "Спартака" высокий класс? Например, сейчас нельзя сказать, кто выше классом - Барко или Батраков. В "Динамо" приезжали Кураньи, Воронин - вот это классные футболисты. Барко еще нужно заслужить звание хорошего игрока", - заявил Гранат

Московский "Локомотив" примет "Спартак" в рамках 10-го тура чемпионата России. Игра состоится в субботу, 28-го сентября. После 9-ти туров "железнодорожники" занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 21-м очком. На счету "Спартака" 16 очков. Команда располагается на 5-й строчке.

Полузащитник Алексей Батраков принял участие во всех 9-ти матчах "Локомотива" на старте сезона. 19-летний хавбек оформил 7+5 по системе гол+пас. Аргентинец Эсекьель Барко перебрался в "Спартак" из "Ривер Плейта" в летнее трансферное окно. В его активе 4+3 в 8-ми матчах Премьер-лиги.

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Гранат Спартак Локомотив Эсекьель Барко Алексей Батраков
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