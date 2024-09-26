"Пугает, что Пьянич несколько месяцев находился без клуба, даже для такого профессионала индивидуальные занятия с тренером — не совсем то. Посмотрим, сможет ли Пьянич стать помощником для ЦСКА. По сегодняшней игровой схеме приезд Пьянича означает, что на скамейку может присесть Иван Обляков. Однако Марко Николич может также поменять схему", — сказал Трушечкин в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".
26 сентября московский ЦСКА объявил о подписании однолетнего контракта с игроком сборной Боснии и Герцеговины Миралемом Пьяничем. Последние три месяца 34-летний полузащитник был без команды, так как 1 июля истёк срок действия его контракта с клубом "Шарджа" из Объединённых Арабских Эмиратов. В его составе в минувшем сезоне хавбек принял участие в 34 матчах, в которых отдал 11 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек (1 из них стала второй в матче).
ЦСКА после девяти туров с 14 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Трушечкин: из-за приезда Пьянича на скамейку ЦСКА может присесть Обляков
Футбольный комментатор Роман Трушечкин поделился своим мнением о переходе Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА