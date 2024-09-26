"Миралем Пьянич - один из лучших боснийских игроков всех времен. В расцвете сил он был лучшим в мире на своей позиции. Да, недавно он играл в ОАЭ, но я думаю, что у него все еще достаточно футбольных качеств для игры на высоком уровне, и я уверен, что он поможет ЦСКА достичь целей в этом сезоне", - заявил Чошич.
26-го сентября московский ЦСКА объявил о заключении контракта с бывшим футболистом "Ювентуса" и "Барселоны" Миралемом Пьяничем. Босниец подписал с армейцами контракт на 1 год с опцией продления еще на сезон. По данным СМИ, зарплата Пьянича в ЦСКА составит 1 миллион евро.
Минувший сезон Пьянич провел в чемпионате ОАЭ, где выступал за клуб "Шарджа". На счету Пьянича в составе "Шарджи" 34 матча и 11 результативных передач во всех турнирах.
Источник: Metaratings
Боснийский журналист Чошич: в расцвете сил Пьянич был лучшим в мире на своей позиции, он поможет ЦСКА
Боснийский журналист Эмир Чошич высказался о переходе в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА