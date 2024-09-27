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Вратарь махачкалинского "Динамо" Волк: после выхода в РПЛ сидишь, ужинаешь, просишь счет - а кто-то его уже оплатил

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Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк рассказал об увеличившемся внимании болельщиков со стороны болельщиков после выхода команды в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Угощали меня кофе? И такое бывало. Бывало, что полностью ужин оплачивали. Просто сидишь спокойно, ужинаешь, просишь счет, а говорят, что уже кто-то оплатил. Безусловно, приятно, всегда благодарен. Правда, немножко неудобно становится", - приводит слова Волка "Молодёжь Дагестана".

Вратарь Давид Волк выступает за махачкалинское "Динамо" с января 2023 года. За это время он принял участие в 34 матчах, 18 из которых он отыграл "на ноль", а в оставшихся пропустил 22 гола.

"Динамо" (Махачкала) по итогам сезона сезона-2024/25 заняло второе место в Первой лиги и напрямую вышло в Российскую Премьер-Лигу. В текущем сезоне после девяти туров дагестанский клуб, набрав 10 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Давид Волк Динамо Мх
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