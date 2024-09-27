"Пьянич прошел все тестирования. По крайней мере, по медицинским показателям нет никаких отклонений. А дальше уже все зависит от набора формы. Очевидно, что нам надо набраться терпения. Не стоит ждать чудес и думать, что мы сразу увидим того Пьянича, которого все хорошо помним. Мы понимаем, что потребуется какое-то время", - приводит слова Бабаева "СЭ".
26 сентября московский ЦСКА объявило подписании контракта с 34-летний полузащитником Миралемом Пьяничем. Последние 2 сезона боснийский футболист провёл в чемпионате ОАЭ в составе клуба "Шарджа". С 1 июля хавбек находился в статусе свободного агента.
Контракт между игроком и московским клубом заключено по схеме "1+1". В ближайшем матче ЦСКА в чемпионате России с грозненским "Ахматом" Пьянич участие не примет.
Бабаев - о физической форме Пьянича: нам надо набраться терпения
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал физическую форму новичка "армейцев" Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА