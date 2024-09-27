"Не хочется оправдываться, но, пожалуй, нам немного не повезло с календарем. Понятно, что играть предстоит со всеми. Однако, согласитесь, мы уже встретились с "Локомотивом", "Динамо", ЦСКА, "Краснодаром". Отдельными эпизодами, игровыми действиями своих подопечных я остался доволен, отдельными — не очень", - приводит слова Тедеева "СЭ".
В первых девяти турах чемпионата России сезона-2024/25 тольяттинский "Акрон", впервые выступающий в элитном дивизионе благодаря победе в стыковых матчах над екатеринбургским "Уралом", набрал 8 очков (2 победы, 2 ничьи, 5 поражений, разница мячей 12:18), которые позволяет ему занимать одиннадцатое место в турнирной таблице.
28 сентября "Акрон" на выезде в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет с "Ростовом". Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.
Тренер "Акрона" Тедеев: нам немного не повезло с календарем
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев оценил старт сезона в исполнении своей команды.
Фото: ФК "Акрон"