"Сергей полностью готов тренировать в Европе после стольких лет опыта и успехов в "Зените". Я думаю, он мог бы стать великим тренером в Европе. В Испании единственная проблема, которую я вижу для Семака, – это то, что там очень много подготовленных и хороших тренеров и мало свободных мест. Также много иностранных специалистов высокого уровня. Тренерам сложно найти работу", – приводит слова Наваса Metaratings.
Сергей Семак возглавил петербургский "Зенит" в мае 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд выиграли чемпионат России, дважды стали обладателем Кубка России, пять раз победили в матчах за Суперкубок России. В еврокубках наивысшее достижение команды Сергея Семака - 1/8 финала Лиги Европы (в сезоне-2018/19) и третье место в группе Лиги чемпионов (в сезоне-2021/22).
После девяти туров "Зенит" с 23-ю очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре петербуржцам предстоит гостевая игра с "Краснодаром".
Навас: Семак мог бы стать великим тренером в Европе
Бывший защитник казанского "Рубина" Сесар Навас оценил возможность работы главного тренера "Зенита" Сергея Семака в европейском клубе.
Фото: ФК "Зенит"