Два года боснийский полузащитник Миралем Пьянич и его соотечественник Эдин Джеко выступили против товарищеского матча своей страны со сборной России, поддержав бойкот остальных стран. В сентябре этого года 34-летний босниец оказался в московском ЦСКА и извинился за своё высказывание.
"Он приехал деньги зарабатывать. Менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе. В большинстве случаев. Это мы на подобные вещи обращаем внимание, а там - ничего личного, просто бизнес. И этот Пьянич не поймет даже, если кто-то обвинит его в непоследовательности взглядов. Работа у него такая. Творческая", - высказался депутат.
Миралем Пьянич подписал контракт с ЦСКА 26 сентября в качестве свободного агента, трудовое соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на один сезон, в команде Марко Николича он будет выступать под 15-м номером. В комментарии, который приводит пресс-служба "армейцев", Пьянич выражает сожаление о решении УЕФА и ФИФА отстранить сборную России от участия в турнирах.
Источник: "РБ Спорт"
Валуев - об извинениях Пьянича за слова о сборной России: менять мнение ради финансов не считается зазорным на Западе
Депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением об извинениях новичка ЦСКА Миралема Пьянича по поводу своих слов о сборной России.
Фото: ЦСКА