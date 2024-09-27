"Артём многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принёс стране. (...) Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба - достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить", - сказал Тедеев.
В сентябре Артем Дзюба в качестве свободного агента перешел в тольяттинский "Акрон", подписав контракт до конца текущего сезона. В своих первых трех матчах 36-летний форвард сделал три голевые передачи. До перехода в тольяттинский клуб Дзюба все лето пробыл на рынке свободных агентов, прошлый сезоне футболист выступал за московский "Локомотив".
После девяти туров "Акрон" занимает 11-е место, набрав 8 очков. Следующую игру подопечные Заура Тедеева проведут в гостях против "Ростова", встреча состоится 28 сентября, начало - в 20:00 по московскому времени.
Источник: "Спорт Экспресс"
Тренер "Акрона" Тедеев: Дзюба - достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о значении 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы для российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"