Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 2 1 2
Нижний НовгородЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
Рубин1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Милан
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
21:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осер
20:00
БрестНе начат
ПСЖ
22:00
РеннНе начат

Тренер "Акрона" Тедеев: Дзюба - достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев высказался о значении 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы для российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"
"Артём многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принёс стране. (...) Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба - достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить", - сказал Тедеев.

В сентябре Артем Дзюба в качестве свободного агента перешел в тольяттинский "Акрон", подписав контракт до конца текущего сезона. В своих первых трех матчах 36-летний форвард сделал три голевые передачи. До перехода в тольяттинский клуб Дзюба все лето пробыл на рынке свободных агентов, прошлый сезоне футболист выступал за московский "Локомотив".

После девяти туров "Акрон" занимает 11-е место, набрав 8 очков. Следующую игру подопечные Заура Тедеева проведут в гостях против "Ростова", встреча состоится 28 сентября, начало - в 20:00 по московскому времени.

Источник: "Спорт Экспресс"

Акрон Артем Дзюба Заурбек Тедеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится