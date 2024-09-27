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Навас считает, что "Зенит" не смог бы попасть в топ-5 чемпионата Испании

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Бывший защитник "Рубина" Сесар Навас предположил, какое бы место занял "Зенит", если бы играл в чемпионате Испании.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" - великолепная команда, в составе которой играют очень сильные игроки, плюс отличный тренер. Думаю, в чемпионате Испании они могли бы бороться за место с 6-го по 12-е", - сказал Навас.

В прошлом сезоне Ла Лиги места с 6-го по 12-е заняли "Реал Сосьедад", "Бетис", "Вильярреал", "Валенсия", "Алавес", "Осасуна" и "Хетафе". Чемпионом стал мадридский "Реал", в топ-5 также вошли: "Барселона", "Жирона", "Атлетико Мадрид" и "Атлетик Бильбао".

Петербургский "Зенит" последние шесть лет неизменно становится чемпионом России. В прошлом сезоне сине-бело-голубые взяли "золотой требл", одержав победу в чемпионате, а также в Кубке и Суперкубке. В текущем розыгрыше РПЛ петербуржцы идут на первом месте с 23-мя набранными очками, опережая ближайших преследователей, "Краснодар" и "Локомотив", на два балла.

Источник: Metaratings

Сесар Навас Рубин Зенит
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