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Мостовой: заезжал в РФС, мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно

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Бывший игрок "Спартака" Александра Мостового рассмешило, что Гильермо Абаскаль участвовал в круглом столе тренерской академии РФС.
Фото: ФК "Спартак"
"Не поверите, я вчера заезжал в РФС, и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери. Смешно просто. Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души", - сказал Мостовой.

Александр Мостовой неоднократно подвергал критике Гильермо Абаскаля, когда тот возглавлял московский "Спартак" и после его увольнения. Одна из претензий состояла в том, что 35-летний испанский специалист не имел футбольного прошлого.

Абаскаля уволили по ходу прошлого сезона в апреле, в последней игре в качестве тренера "Спартака" Гильермо проиграл подмосковным "Химкам" (0:1), которые в итоге вылетели из РПЛ. Испанец вернулся на родину, где стал главным тренером вылетевшей из Ла Лиги "Гранады", однако карьера в этом клубе не заладилась, после 2,5 месяца Абаскаля уволили. Недавно безработный специалист прилетел в Россию, где посетил московское дерби" "Спартака и "Динамо" (2:2).

Источник: "Матч ТВ"

Александр Мостовой Гильермо Абаскаль
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