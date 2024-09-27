"Не поверите, я вчера заезжал в РФС, и мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно, не приближаться к двери. Смешно просто. Мне рассказали, прислали фото. Я просто в шоке. Оказалось, что у них человек не смог приехать, и нужно было срочно искать замену. Ну и откликнулся только вот этот, нефутбольный. Посмеялся от души", - сказал Мостовой.
Александр Мостовой неоднократно подвергал критике Гильермо Абаскаля, когда тот возглавлял московский "Спартак" и после его увольнения. Одна из претензий состояла в том, что 35-летний испанский специалист не имел футбольного прошлого.
Абаскаля уволили по ходу прошлого сезона в апреле, в последней игре в качестве тренера "Спартака" Гильермо проиграл подмосковным "Химкам" (0:1), которые в итоге вылетели из РПЛ. Испанец вернулся на родину, где стал главным тренером вылетевшей из Ла Лиги "Гранады", однако карьера в этом клубе не заладилась, после 2,5 месяца Абаскаля уволили. Недавно безработный специалист прилетел в Россию, где посетил московское дерби" "Спартака и "Динамо" (2:2).
Источник: "Матч ТВ"
Мостовой: заезжал в РФС, мне сказали, что Абаскаль читал лекцию. Честно говоря, хотел выйти оттуда через окно
Бывший игрок "Спартака" Александра Мостового рассмешило, что Гильермо Абаскаль участвовал в круглом столе тренерской академии РФС.
Фото: ФК "Спартак"