"Локомотив" более выстроенная команда, но "Спартак" — это непредсказуемая субстанция, которая может провалить матч с аутсайдерами, а может обыграть лидера. Объективно "Локомотив" сильнее, но у "Спартака" залетает много "дураков", всякие неожиданные пенальти, как в последнем матче. Непредсказуемость полнейшая, но скажу так: если "Локомотив" победит, "Спартак" эту свою песню про чемпионство в этом году может закончить", - приводит слова Червиченко Metaratings.
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами "Локомотив" и "Спартак" состоится в ближайшую субботу, 28 сентября в Москве на домашнем стадионе красно-зелёных "РЖД Арена". Игру будет обслуживать судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.
По итогам первых девяти туров "Локомотив" заработал 21 очко (7 побед, 0 ничей, 2 поражения), с чем располагается на третьем месте в турнирной таблице. У "Спартака" в активе 16 очков (4 победы, 4 ничьи, 1 поражение), которые позволяют красно-белым занимать пятое место.
Червиченко: "Локомотив" сильнее, но "Спартак" — это непредсказуемая субстанция, у него залетает много "дураков"
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о предстоящем матче красно-белых с московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"