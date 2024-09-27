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Илич - о победе над "Оренбургом": забрали 3 важных очка на очень "горячем" стадионе против серьезной команды

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Главный тренер нижегородского "Пари НН" Саша Илич прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура РПЛ с "Оренбургом" со счётом 2:1.
Фото: ФК "Пари НН"
"Это была тяжелая игра против команды, которая также борется за выживание. Нам удалось забить сначала один гол, который подарил нам преимущество, а потом второй. Мы допустили одну ошибку, но в итоге смогли забрать три важных очка на очень "горячем" стадионе против серьезной команды, которая постоянно борется за каждый мяч", - приводит слова Илича "Матч ТВ".

"Пари НН" выиграл у "Оренбурга" в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:1. Игра прошла в Оренбурге на стадионе "Газовик". В составе гостей отличились Валерий Царукян и Огнен Ожегович, у хозяев гол забил Иван Башич.

Таким образом, подопечные Саши Илича набрали 10 очков и вышли на одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре "Пари НН" 5 октября на выезде сыграет против тольяттинского "Акрона". Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Саша Илич Нижний Новгород Оренбург
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