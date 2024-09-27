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Нападающий "Спартака" Виллиан Жозе может сыграть с "Локомотивом"

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Форвард "Спартака" Виллиан Жозе может принять участие в игре с "Локомотивом" в рамках 10-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, нападающий "Спартака" Виллиан Жозе готов сыграть против "Локомотива" в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Сообщается, что форвард тренируется без ограничений в общей группе.

Напомним, 32-летний бразилец присоединился к "Спартаку" в июле нынешнего года. Футболист принял участие в 6 играх красно-белых и не отметился голевыми действиями.

Московское дерби "Локомотив" - "Спартак" состоится завтра, 28 сентября. Встреча пройдет на "РЖД Арене" и начнется в 16:30 по столичному времени.

Источник: "СЭ"

Виллиан Жозе Спартак Локомотив
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