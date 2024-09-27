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Пятибратов: в "Рубине" блестящие игроки, стабильный состав и организованная команда. Тем ценнее наша ничья

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Главный тренер "Факела" Дмитрий Пятибратов прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ с "Рубином" (0:0).
Фото: ФК "Факел"
- Мы играли против очень хорошей команды, в "Рубине" блестящие игроки, у них стабильный состав и организованная команда. Тем ценнее наша ничья. В первом тайме мы точно были лучше, а во втором были как минимум не хуже. Думаю, мы сегодня точно не заслуживали проиграть.

В пятницу, 27 сентября, состоялся матч между воронежским "Факелом" и казанским "Рубином" в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги. Встреча завершилась нулевой ничьей.

На данный момент команда Дмитрия Пятибратова набрала 6 очков и занимает предпоследнюю 15-ю строчку в турнирной таблице. У воронежцев всего одна победа в текущем розыгрыше чемпионата России.

В следующем туре "Факел" сыграет дома против махачкалинского "Динамо".

Источник: "Матч ТВ"

Дмитрий Пятибратов Факел Рубин
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