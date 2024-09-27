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Агент: когда Мохеби в форме, его можно считать одним из лучших в РПЛ

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Агент Амир Саадати, работающий с вингером "Ростова" Мохаммада Мохеби, высоко оценил игру своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"Сейчас Мохеби постепенно набирает форму, он придет в норму. Когда он в форме, то его можно считать одним из лучших в РПЛ", - цитирует агента "РБ Спорт".

Мохаммад Мохеби, играющий на позиции левого крайнего форварда, выступает за "Ростов" с лета прошлого года. В прошлом сезоне 25-летний иранский вингер записал на свой счет 6+5 по системе гол плюс пас в 29 матчах за ростовчан. В текущем сезоне из-за травмы игрок принял участие лишь в одной игре, выйдя на замену на 14 минут в 9-м туре РПЛ против махачкалинского "Динамо" (0:0).

Мохаммад Мохеби Ростов
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