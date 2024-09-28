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Тошич: будем надеяться, что ЦСКА исправит не очень хорошую серию и будет бороться за высокие места

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Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, высказался о перспективах "армейцев" в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
- Я всегда верю в ЦСКА, это моя команда. Они здорово начали, конечно, сейчас была не очень хорошая серия, но будем надеяться, что они смогут это исправить и будут бороться за самые высокие места, - цитирует серба "РИА Новости Спорт".

Напомним, Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год. На его счету 241 матч за столичную команду, в которых он забил 47 голов и сделал 41 результативную передачу. На этой неделе серб объявил о решении завершить карьеру футболиста.

ЦСКА в текущем сезоне под руководством Марко Николича в девяти турах набрал 14 очков и идет на шестой строчке в таблице. В десятом туре "армейцы" примут "Ахмат", матч состоится 28 сентября.

Зоран Тошич ЦСКА
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