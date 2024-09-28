Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
14:00
АхматНе начат
Локомотив
16:30
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат
Ростов
20:00
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
14:30
Манчестер СитиНе начат
Ноттингем Форест
17:00
ФулхэмНе начат
Эвертон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Челси
17:00
БрайтонНе начат
Брентфорд
17:00
Вест ХэмНе начат
Арсенал
17:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
АлавесНе начат
Райо Вальекано
17:15
ЛеганесНе начат
Реал Сосьедад
19:30
ВаленсияНе начат
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
16:00
ИнтерНе начат
Дженоа
19:00
ЮвентусНе начат
Болонья
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Фрайбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия М
16:30
УнионНе начат
Майнц
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
Бавария
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
18:00
НиццаНе начат
Гавр
20:00
ЛилльНе начат
Монако
20:00
МонпельеНе начат

Наставник "Оренбурга" Деограсия: есть ли у меня силы продолжать? Отец учил никогда не сдаваться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Давид Деограсия, наставник "Оренбурга", дал свой комментарий по итогам матча с "Пари НН" в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
В пятницу прошла встреча 10-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Пари НН", гости одержали победу со счетом 2:1. Коллектив Деограсии не может победить в 13 матчах подряд во всех турнирах.

- Если вы сейчас у меня спросите: есть ли у меня силы продолжать? Как и в первый день. Меня всегда отец учил никогда не сдаваться. С этого момента я не могу принимать какое-либо решение. Только могу сказать спасибо всем за уважение, кто это уважение ко мне проявлял на протяжении всего времени, - передает слова наставника "Оренбурга" клубная пресс-служба.

"Оренбург" имеет в своем активе семь очков и идет на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре оренбургская команда отправится в гости к "Зениту", матч 11-го тура РПЛ пройдет 5 октября, старт игры запланирован на 16:30 мск. Перед этим команда Деограсии сыграет с "Локомотивом" в Кубке России, встреча состоится 1 октября.

Давид Деограсия Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится