В пятницу прошла встреча 10-го тура РПЛ между "Оренбургом" и "Пари НН", гости одержали победу со счетом 2:1. Коллектив Деограсии не может победить в 13 матчах подряд во всех турнирах.
- Если вы сейчас у меня спросите: есть ли у меня силы продолжать? Как и в первый день. Меня всегда отец учил никогда не сдаваться. С этого момента я не могу принимать какое-либо решение. Только могу сказать спасибо всем за уважение, кто это уважение ко мне проявлял на протяжении всего времени, - передает слова наставника "Оренбурга" клубная пресс-служба.
"Оренбург" имеет в своем активе семь очков и идет на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре оренбургская команда отправится в гости к "Зениту", матч 11-го тура РПЛ пройдет 5 октября, старт игры запланирован на 16:30 мск. Перед этим команда Деограсии сыграет с "Локомотивом" в Кубке России, встреча состоится 1 октября.
Наставник "Оренбурга" Деограсия: есть ли у меня силы продолжать? Отец учил никогда не сдаваться
Давид Деограсия, наставник "Оренбурга", дал свой комментарий по итогам матча с "Пари НН" в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"