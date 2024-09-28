"При Станковиче "Спартак" преобразился в игровом плане. Красно-белые стали лучше действовать в обороне. Но если посмотреть на таблицу, то "Спартак", скорее, недобрал очков. В матчах с аутсайдерами можно было набирать больше", - сказал Сёмин.
К предстоящему московскому дерби против "Локомотива" красно-белые подходят, занимая пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 16 очков за девять игр, проиграв лишь однажды в первом туре против "Оренбурга" (0:2). По этому показателю "Спартак" занимает третье место, уступая лишь лидерам чемпионата "Зениту" и "Краснодару".
Встреча между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет 28 сентября на стадионе "РЖД Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.
Источник: "РБ Спорт"
Сёмин: если посмотреть на таблицу РПЛ, то "Спартак", скорее, недобрал очков
Российский тренер Юрий Сёмин оценил продвижение московского "Спартака" по турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"