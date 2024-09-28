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Сёмин: если посмотреть на таблицу РПЛ, то "Спартак", скорее, недобрал очков

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Российский тренер Юрий Сёмин оценил продвижение московского "Спартака" по турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"При Станковиче "Спартак" преобразился в игровом плане. Красно-белые стали лучше действовать в обороне. Но если посмотреть на таблицу, то "Спартак", скорее, недобрал очков. В матчах с аутсайдерами можно было набирать больше", - сказал Сёмин.

К предстоящему московскому дерби против "Локомотива" красно-белые подходят, занимая пятое место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 16 очков за девять игр, проиграв лишь однажды в первом туре против "Оренбурга" (0:2). По этому показателю "Спартак" занимает третье место, уступая лишь лидерам чемпионата "Зениту" и "Краснодару".

Встреча между "Локомотивом" и "Спартаком" пройдет 28 сентября на стадионе "РЖД Арена", стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Владиславом Безбородовым.

Источник: "РБ Спорт"

Юрий Семин Спартак
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