"Пьянич - уже основная единица ЦСКА. Но ЦСКА и без него обязан справляться с "Ахматом", тем более армейцы играют дома. Поэтому у ЦСКА очень хорошие шансы, чтобы заработать три очка. Но сейчас любая команда может удивить", - сказал Таранов.
В эту субботу, 28 сентября, "армейцы" примут на своем поле грозненский "Ахмат" в рамках 10-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, встречу обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 14 очков, грозненский "Ахмат" располагается на 16-й позиции с 6-ю набранными баллами.
Пьянич присоединился к ЦСКА 26 сентября в качестве свободного агента, в команде Марко Николича он будет играть под 15-м номером. По последней информации, 34-летний боснийски футболист будет получать в московском клубе 800 тысяч евро в год, также он сможет заработать один миллион евро в качестве бонусов, если проведет в текущем сезоне больше 50% матчей.
Источник: "Чемпионат"
Таранов: ЦСКА и без Пьянича обязан справляться с "Ахматом"
Бывший футболист Иван Таранов высказался о новичке ЦСКА боснийском полузащитнике Миралеме Пьяниче.
Фото: ЦСКА