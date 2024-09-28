Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
3 - 0 3 0
Ахмат2 тайм
Локомотив
16:30
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат
Ростов
20:00
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ноттингем Форест
17:00
ФулхэмНе начат
Эвертон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Челси
17:00
БрайтонНе начат
Брентфорд
17:00
Вест ХэмНе начат
Арсенал
17:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Райо Вальекано
17:15
ЛеганесНе начат
Реал Сосьедад
19:30
ВаленсияНе начат
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
16:00
ИнтерНе начат
Дженоа
19:00
ЮвентусНе начат
Болонья
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Фрайбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия М
16:30
УнионНе начат
Майнц
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
Бавария
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
18:00
НиццаНе начат
Гавр
20:00
ЛилльНе начат
Монако
20:00
МонпельеНе начат

Таранов: ЦСКА и без Пьянича обязан справляться с "Ахматом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист Иван Таранов высказался о новичке ЦСКА боснийском полузащитнике Миралеме Пьяниче.
Фото: ЦСКА
"Пьянич - уже основная единица ЦСКА. Но ЦСКА и без него обязан справляться с "Ахматом", тем более армейцы играют дома. Поэтому у ЦСКА очень хорошие шансы, чтобы заработать три очка. Но сейчас любая команда может удивить", - сказал Таранов.

В эту субботу, 28 сентября, "армейцы" примут на своем поле грозненский "Ахмат" в рамках 10-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, встречу обслужит судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. ЦСКА занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 14 очков, грозненский "Ахмат" располагается на 16-й позиции с 6-ю набранными баллами.

Пьянич присоединился к ЦСКА 26 сентября в качестве свободного агента, в команде Марко Николича он будет играть под 15-м номером. По последней информации, 34-летний боснийски футболист будет получать в московском клубе 800 тысяч евро в год, также он сможет заработать один миллион евро в качестве бонусов, если проведет в текущем сезоне больше 50% матчей.

Источник: "Чемпионат"

Иван Таранов ЦСКА Ахмат Миралем Пьянич
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится