"ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой "ради Пьянича ЦСКА отказался от" не выдерживают никакой критики. Мы вели переговоры только с Миралемом. Если бы стороны не пришли к соглашению, значит, последним новичком клуба остался Гуарирапа", - написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Ранее в СМИ сообщали, что ЦСКА отказался от подписания бывшего нападающего "Манчестер Сити", "Монако" и "Интера" Стевана Йоветича в пользу Миралема Пьянича. 34-летний боснийский полузащитник присоединился к "армейцам" 26 сентября, с ним подписали контракт на один сезон с опцией продления ещё на один год. По последней информации источников, в московском клубе Пьянич будет получать зарплату в 800 тысяч евро в год без учета бонусов. Кроме этого, босниец имеет шанс заработать бонусный один миллион евро, если проведет в текущем сезоне не менее половины матчей.
Прошлый сезон Миралем провел в ОАЭ, играя за клуб "Шарджа", до этого экс-полузащитник сборной Боснии выступал за "Барселону", "Ювентус", "Рому", турецкий "Бешикташ", а также французские "Лион" и "Мец".
В ЦСКА ответили на слухи об отказе от покупки Йоветича ради Миралема Пьянича
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи по поводу перехода Миралема Пьянича.
Фото: ЦСКА