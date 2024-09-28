Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
3 - 0 3 0
Ахмат2 тайм
Локомотив
16:30
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
ЗенитНе начат
Ростов
20:00
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
0 - 1 0 1
Манчестер Сити1 тайм
Ноттингем Форест
17:00
ФулхэмНе начат
Эвертон
17:00
Кристал ПэласНе начат
Челси
17:00
БрайтонНе начат
Брентфорд
17:00
Вест ХэмНе начат
Арсенал
17:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Райо Вальекано
17:15
ЛеганесНе начат
Реал Сосьедад
19:30
ВаленсияНе начат
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
16:00
ИнтерНе начат
Дженоа
19:00
ЮвентусНе начат
Болонья
21:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
ШтутгартНе начат
Фрайбург
16:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия М
16:30
УнионНе начат
Майнц
16:30
ХайденхаймНе начат
РБ Лейпциг
16:30
АугсбургНе начат
Бавария
19:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
18:00
НиццаНе начат
Гавр
20:00
ЛилльНе начат
Монако
20:00
МонпельеНе начат

В ЦСКА ответили на слухи об отказе от покупки Йоветича ради Миралема Пьянича

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слухи по поводу перехода Миралема Пьянича.
Фото: ЦСКА
"ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой "ради Пьянича ЦСКА отказался от" не выдерживают никакой критики. Мы вели переговоры только с Миралемом. Если бы стороны не пришли к соглашению, значит, последним новичком клуба остался Гуарирапа", - написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ сообщали, что ЦСКА отказался от подписания бывшего нападающего "Манчестер Сити", "Монако" и "Интера" Стевана Йоветича в пользу Миралема Пьянича. 34-летний боснийский полузащитник присоединился к "армейцам" 26 сентября, с ним подписали контракт на один сезон с опцией продления ещё на один год. По последней информации источников, в московском клубе Пьянич будет получать зарплату в 800 тысяч евро в год без учета бонусов. Кроме этого, босниец имеет шанс заработать бонусный один миллион евро, если проведет в текущем сезоне не менее половины матчей.

Прошлый сезон Миралем провел в ОАЭ, играя за клуб "Шарджа", до этого экс-полузащитник сборной Боснии выступал за "Барселону", "Ювентус", "Рому", турецкий "Бешикташ", а также французские "Лион" и "Мец".

ЦСКА Миралем Пьянич Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится