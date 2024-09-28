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Экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович может возглавить "Пари НН"

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Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович может занять пост главного тренера "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, неделю назад Слишкович провел встречу со спортивным директором нижегородского клуба Александром Удальцовым. Уточняется, что со специалистом обсуждали возможные условия контракта.

Владимир Слишкович, бывший член тренерского штаба красно-белых, исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после увольнения Гильермо Абаскаля в прошлом сезоне. Под его руководством красно-белые закончили чемпионат на пятом месте. После прихода в команду Деяна Станковича Слишкович принял решение покинуть клуб.

В настоящее время главным тренером "Пари НН" является сербский специалист Саша Илич, команда идет на 11-м месте, набрав 10 очков. До этого нижегородцев возглавлял российский тренер Сергей Юран.

Источник: Legalbet

Владимир Слишкович Пари НН
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