По информации источника, неделю назад Слишкович провел встречу со спортивным директором нижегородского клуба Александром Удальцовым. Уточняется, что со специалистом обсуждали возможные условия контракта.
Владимир Слишкович, бывший член тренерского штаба красно-белых, исполнял обязанности главного тренера московского "Спартака" после увольнения Гильермо Абаскаля в прошлом сезоне. Под его руководством красно-белые закончили чемпионат на пятом месте. После прихода в команду Деяна Станковича Слишкович принял решение покинуть клуб.
В настоящее время главным тренером "Пари НН" является сербский специалист Саша Илич, команда идет на 11-м месте, набрав 10 очков. До этого нижегородцев возглавлял российский тренер Сергей Юран.
Источник: Legalbet
Экс-тренер "Спартака" Владимир Слишкович может возглавить "Пари НН"
Бывший тренер "Спартака" Владимир Слишкович может занять пост главного тренера "Пари Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Спартак"