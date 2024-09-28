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Агент Помазуна: ищем варианты, чтобы уйти из ЦСКА

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Агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал, что игрок может покинуть команду зимой или в конце сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
"Помазун тренируется с командой, но ЦСКА рассчитывает на других вратарей. Ищем варианты, чтобы уйти. Не сейчас, а в трансферное окно или в конце сезона. При этом у него есть контракт, он его исполняет", - цитирует агента "Матч ТВ".

Илья Помазун последние четыре сезона играл в аренде за екатеринбургский "Урал". По итогам прошлого сезона команда вылетела в Первую Лигу, и игрок вернулся в московский ЦСКА.

Контракт голкипера с "армейцами" рассчитан до конца июня 2028 года. В текущем сезоне 28-летний вратарь не принял участия ни одном матче.

Илья Помазун ЦСКА
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