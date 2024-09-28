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Ташуев - о разгроме от ЦСКА: не понимаю почему, но команда встала. Так нельзя играть

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Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев раскритиковал свою команду после разгрома от ЦСКА в 10-м туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Ахмат"
- Получилось сыграть первые 15 минут. Начали хорошо, агрессивно. Потом пропустили гол. До него всё получалось. Гол сильно расстроил команду. Не понимаю почему, но команда встала. Так нельзя играть.

Сегодня, 28 сентября, состоялся матч 10-го тура РПЛ между столичным ЦСКА и грозненским "Ахматом". Игра проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась победой хозяев поля с разгромным счетом 3:0.

Команда Сергея Ташуева набрала на данный момент 6 очков и занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. На счету грозненцев нет ни одной победы в текущем розыгрыше чемпионата России.

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Ташуев Ахмат ЦСКА
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