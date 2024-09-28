Встреча 10-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Акрона".
- "Ростов" абсолютно во всем недоработал в этой игре. Это катастрофа. Даже не припомню, когда был такой тайм за последние несколько лет. Мы не доигрывали, поэтому сделали три замены в перерыве. Это моя вина в первую очередь, я выбрал такой состав, - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".
"Ростов" в десяти турах набрал 12 баллов и располагается на восьмой строчке в таблице РПЛ. "Акрон" благодаря сегодняшней победе поднялся за девятое место, в копилке тольяттинского клуба 11 очков.
Донская команда 5 октября в рамках 11-го тура отправится в гости к "Спартаку", матч начнется в 19:00 по столичному времени.
Карпин назвал катастрофой поражение от "Акрона"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал игру своей команды в матче с "Акроном".
Фото: ФК "Ростов"