Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
3 - 0 3 0
АхматЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 0 2 0
ЗенитЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
АкронЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 1 1 1
Манчестер СитиЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Эвертон
2 - 1 2 1
Кристал ПэласЗавершен
Челси
4 - 2 4 2
БрайтонЗавершен
Брентфорд
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Арсенал
4 - 2 4 2
ЛестерЗавершен
Вулверхэмптон
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
АлавесЗавершен
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
ЛеганесЗавершен
Реал Сосьедад
3 - 0 3 0
ВаленсияЗавершен
Осасуна
4 - 2 4 2
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
2 - 3 2 3
ИнтерЗавершен
Дженоа
0 - 3 0 3
ЮвентусЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
2 - 2 2 2
ШтутгартЗавершен
Фрайбург
0 - 3 0 3
Санкт-ПаулиЗавершен
Боруссия М
1 - 0 1 0
УнионЗавершен
Майнц
0 - 2 0 2
ХайденхаймЗавершен
РБ Лейпциг
4 - 0 4 0
АугсбургЗавершен
Бавария
1 - 1 1 1
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
0 - 0 0 0
НиццаЗавершен
Гавр
0 - 3 0 3
ЛилльЗавершен
Монако
1 - 1 1 1
Монпелье2 тайм

Карпин назвал катастрофой поражение от "Акрона"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник "Ростова" Валерий Карпин раскритиковал игру своей команды в матче с "Акроном".
Фото: ФК "Ростов"
Встреча 10-го тура РПЛ прошла в субботу и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Акрона".

- "Ростов" абсолютно во всем недоработал в этой игре. Это катастрофа. Даже не припомню, когда был такой тайм за последние несколько лет. Мы не доигрывали, поэтому сделали три замены в перерыве. Это моя вина в первую очередь, я выбрал такой состав, - сказал Карпин в эфире "Матч ТВ".

"Ростов" в десяти турах набрал 12 баллов и располагается на восьмой строчке в таблице РПЛ. "Акрон" благодаря сегодняшней победе поднялся за девятое место, в копилке тольяттинского клуба 11 очков.

Донская команда 5 октября в рамках 11-го тура отправится в гости к "Спартаку", матч начнется в 19:00 по столичному времени.

Валерий Карпин Ростов Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится