- В трёх матчах "1+3" - оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны, - сказал спортивный директор тольяттинского клуба Арам Задоян.
Дзюба, ранее выступавший за "Спартак", "Зенит" и "Локомотив", пополнил состав новичка РПЛ в начале этого месяца, заключив контракт до конца сезона.
На счету 36-летнего форварда три игры за "Акрон" в РПЛ, в которых он записал на свой счет один гол и три ассиста на партнеров. Трансферная стоимость Дзюбы оценивается в 2 миллиона евро.
"Акрон" с 11 очками располагается на девятом месте в таблице РПЛ. В следующем туре тольяттинцы примут "Пари НН", матч пройдет 5 октября и начнется в 14:00 мск.
Источник: "РБ Спорт"
"Оцениваем положительно". В "Акроне" высказались об игре новичка команды Дзюбы
В "Акроне" дали оценку игре новичка команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"