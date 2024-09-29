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"Оцениваем положительно". В "Акроне" высказались об игре новичка команды Дзюбы

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В "Акроне" дали оценку игре новичка команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
- В трёх матчах "1+3" - оцениваем максимально положительно. Отлично влился в коллектив, влияет на команду с хорошей стороны в раздевалке и на поле. Умеет сплотить коллектив, поэтому мы довольны, - сказал спортивный директор тольяттинского клуба Арам Задоян.

Дзюба, ранее выступавший за "Спартак", "Зенит" и "Локомотив", пополнил состав новичка РПЛ в начале этого месяца, заключив контракт до конца сезона.

На счету 36-летнего форварда три игры за "Акрон" в РПЛ, в которых он записал на свой счет один гол и три ассиста на партнеров. Трансферная стоимость Дзюбы оценивается в 2 миллиона евро.

"Акрон" с 11 очками располагается на девятом месте в таблице РПЛ. В следующем туре тольяттинцы примут "Пари НН", матч пройдет 5 октября и начнется в 14:00 мск.

Источник: "РБ Спорт"

Акрон Артем Дзюба
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