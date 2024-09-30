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Шалимов: в "Крыльях Советов" нервная обстановка, дыма без огня не бывает

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Экс-наставник "Краснодара" Игорь Шалимов дал свой комментарий по поводу ситуации в "Крыльях Советов".
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что из-за неудовлетворительных результатов Игорь Осинькин может быть уволен с поста главного тренера самарской команды.

- Мне кажется, они сейчас не в лучшем психологическом состоянии из-за слухов о возможной отставке Осинькина. Сам он сказал, что и на него, и на команду это влияет. Дыма без огня не бывает, такие разговоры не приятно. Нервная обстановка, - сказал Шалимов в эфире "Матч ТВ".

Осинькин возглавляет самарский коллектив с 2020 года. Под его руководством клуб вернулся в Высший дивизион, а также дошел до финала Кубка России. В текущем сезоне "Крылья Советов" с 10 баллами располагаются на 10-й строчке в таблице.

Игорь Шалимов Игорь Осинькин Крылья Советов
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