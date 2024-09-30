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В "Акроне" рассказали, что не вели переговоров о переходе Джикии

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В "Акроне" ответили на вопрос, рассматривал ли клуб вариант с подписанием российского защитника Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
- У нас укомплектована линия обороны, мы не разговаривали с Георгием. Обсуждать, что получилось или нет, уже не имеет смысла. Мы вели переговоры с другими футболистами, и они оказались в нашей команде, - сказал спортивный директор клуба из Тольятти Арам Задоян.

Напомним, последним клубом Джикии был столичный "Спартак", который он покинул по окончании прошлого сезона в связи с истечением срока трудового договора.

В сентябре Джикия заключил однолетний контракт с "Химками". 30-летний защитник пока не дебютировал за подмосковную команду.

"Химки" в воскресенье на выезде поделили очки с "Крыльями Советов" (0:0). В активе клуба восемь очков и 14-е место в таблице РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

Георгий Джикия Акрон
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