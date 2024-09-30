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Полузащитник "Химок" Вера: мы показываем хороший футбол. К сожалению, результат не отражает эту работу

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Полузащитник "Химок" Лукас Вера высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Химки"
"Мы делаем хорошую работу, показываем хороший футбол. К сожалению, результат, который у нас есть, не отражает это. Наше положение в турнирной таблице не показывает то, как хорошо мы работаем", - цитирует Веру "Чемпионат".

Лукас Вера перешел в подмосковные "Химки" из "Оренбурга" в летнее трансферное окно за 1 миллион евро. Полузащитник провел за подмосковный клуб во всех турнирах 10 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

После 10-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 8 набранных очков. В следующем туре подмосковный клуб сыграет на выезде с "Краснодаром".

Химки Лукас Вера
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