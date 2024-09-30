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Агент Дугласа Сантоса: завершить карьеру в "Зените" будет разумным вариантом

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Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, предположил, что его клиент может завершить карьеру в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Дуглас любит "Зенит" и Питер как свою семью. Завершить карьеру в этом клубе будет разумным вариантом", - цитирует агента "Чемпионат".

Дуглас Сантос перешел в петербургский "Зенит" из немецкого "Гамбурга" летом 2019 года за 14 миллионов евро. Защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 195 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 32 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Зенит Дуглас Сантос
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