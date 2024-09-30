"Будем ли мы менять главного тренера или нет — это наши проблемы. У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы. Стоит ли сейчас вопрос об отставке Деограсии? Если будет принято решение, то объявим об этом", - цитирует Еремякина "СЭ".
После 10-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 7 очков. Команда в этом сезоне одержала лишь одну победу - над московским "Спартаком" (2:0) в 1-м туре чемпионата России.
В следующем туре команда Давида Деограсии примет на своем поле петербургский "Зенит", который на данный момент занимает третье место с 23-мя набранными очками и отстает от лидирующего московского "Локомотива" на одно очко.
Президент "Оренбурга" Еремякин: у многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин высказался о результатах команды на старте сезона.
Фото: ФК "Оренбург"