"Что от нас требует клуб? Побеждать. Побеждать в каждом матче. Мы сами от себя этого требуем. Сверхзадачи нет. Сами для себя внутри команды видим так — есть игра, её надо выиграть. Двигаемся по таблице, она можем меняться. Итожить будем в конце сезона", - цитирует Галактионова "РБ Спорт".
После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет с лидирующим "Краснодаром" одинаковое количество набранных очков. В следующем туре "Локомотив" примет на своем поле самарские "Крылья Советов", которые занимают 11-е место в турнирной таблице.
После 4-х сыгранных туров "железнодорожники" лидируют в группе B Кубка России с 12-ю набранными очками. Завтра, 1-го октября, московский клуб сыграет на своем поле с "Оренбургом" в 5-м туре группового этапа турнира, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Галактионов: что от нас требует клуб? Побеждать в каждом матче, мы сами от себя этого требуем
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о задачах на сезон.
Фото: ФК "Локомотив"