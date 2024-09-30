Конечно, был сложный матч, со "Спартаком" всегда будут тяжёлые игры — у них хороший подбор игроков, хорошая команда. Но мы против них тоже показали достойную игру — думаю, могли забить ещё больше", - цитирует Карпукаса "РБ Спорт".
Московский "Локомотив" одержал победу на своем поле над "Спартаком" в 10-м туре чемпионата России со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились: Самошников (дубль), Воробьев и Барко (пенальти).
После 10-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 24-мя очками в своем активе, красно-белые располагаются на шестой строчке и имеют на восемь набранных очков меньше.
Карпукас - о победе над "Спартаком": думаю, могли забить ещё больше
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас высказался о победе над "Спартаком" в 10-м туре РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"