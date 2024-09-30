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Нападающий "Краснодара" Са: я не знаю, почему болельщики полюбили меня

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Нападающий "Краснодара" Виктор Са высказался о поддержке со стороны болельщиков.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я не знаю, почему болельщики "Краснодара" полюбили меня. Я очень рад, что фанаты ко мне так относятся. Я работаю каждый день, чтобы приносить пользу своей команде. Очень рад, что у нас все получается на поле", - цитирует Са "РБ Спорт".

Виктор Са перешел в "Краснодар" из бразильского "Ботафого" зимой этого года за 1,5 миллионов евро. Нападающий провел за южан в текущем сезоне 12 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 10-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 24 набранных очка.

Краснодар Виктор Са
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