"Сегодня все хотят обыграть "Зенит". Мы видим, что в каждом матче у питерцев борьба с собой и с соперником тоже. Не всегда всё получается. Надо отдать должное тренерскому штабу "Зенита", потому что очень сложно седьмой год держать уровень. Я сегодня на 200 процентов уже не скажу, что "Зенит" выиграет РПЛ. Все команды играют против них", - приводит слова Титова Metaratings.
После десяти туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит" набрал 23 очка (7 побед, 2 ничьи, 1 поражение, разница мячей 22:4), которые позволяют сине-бело-голубым занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующих "Краснодара" и московского "Локомотива" составляет 1 очко.
В 11-м туре Зенит" 5 октября на своём поле примет "Оренбург". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Титов: сегодня на 200 процентов уже не скажу, что "Зенит" станет чемпионом
Бывший капитан московского "Спартака" Егор Титов прокомментировал выступление петербургского "Зенита" в первых десяти турах РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"