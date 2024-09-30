Сообщается, что саудовские клубы прошедшим летом уже проявляли интерес к 27-летнему форварду, но сине-бело-голубые не собирались расставаться с колумбийским футболистом. В то же время сам Кассьерра не возражает против своего перехода в один из ближневосточных клубов.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 11 млн евро. Его действующее соглашение с клубом, за который он выступает с июля 2022 года, рассчитано до 30 июня 2027 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Саудовские клубы зимой могут подписать нападающего "Зенита" Кассьерру
По информации СМИ, футбольные клубы из чемпионата Саудовской Аравии ближайшей зимой могут подписать нападающего петербургского "Зенита" Матео Кассьерру.
Фото: ФК "Зенит"