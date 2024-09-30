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Саудовские клубы зимой могут подписать нападающего "Зенита" Кассьерру

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По информации СМИ, футбольные клубы из чемпионата Саудовской Аравии ближайшей зимой могут подписать нападающего петербургского "Зенита" Матео Кассьерру.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что саудовские клубы прошедшим летом уже проявляли интерес к 27-летнему форварду, но сине-бело-голубые не собирались расставаться с колумбийским футболистом. В то же время сам Кассьерра не возражает против своего перехода в один из ближневосточных клубов.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 11 млн евро. Его действующее соглашение с клубом, за который он выступает с июля 2022 года, рассчитано до 30 июня 2027 года.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".

Зенит Матео Кассьерра
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