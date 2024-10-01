Сообщается, что руководство красно-белых может пойти на этот шаг, если 32-летний форвард не наберёт форму и не начнёт показывать тот футбол, который от него ожидали. Ранее была информация, что нападающий прибыл в расположение "Спартака" с лишним весом, недовольство чем выражали руководители клуба.
"Спартак" приобрёл Виллиана Жозе у испанского "Бетиса" за 2 млн евро в июле 2024 года. С момента своего перехода бразилец принял участие в 7 матчах (всего 208 игровых минут), в которых результативными действиями не отметился.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Спартак" уже этой зимой может расстаться с Виллианом Жозе
По информации СМИ, московский "Спартак" уже ближайшей зимой может расстаться с бразильским нападающим Виллианом Жозе.
Фото: ФК "Спартак"