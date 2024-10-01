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Быстров предложил проводить больше детских турниров по футболу: а взрослые на них выпьют кружечку пивка

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Бывший игрок сборной России по футболу Владимир Быстров в целях популяризации футбола предложил проводить больше детских турниров.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас самое время детскому спорту уделить внимание. Проводить субботники, чтобы люди приезжали семьями на детский турнир. Это заново поднимет интерес. Как везде заведено: взрослые выпьют кружечку пивка, а дети в этот момент сыграют турнир. А у нас пиво запретили — непонятно почему", - приводит слова Быстрова "СЭ".

Согласно данным, которые ВЦИОМ опубликовал 30 сентября, за последние 19 лет в России на 34% возросла доля людей, которые равнодушно относятся к футболу. Кроме того, на 15% меньше стало количество постоянных футбольных болельщиков и на 16% - количество людей, которые время от времени интересуются футболом.

Владимир Быстров - двукратный чемпион России в составе петербургского "Зенита"; завершил карьеру профессионального футболиста в 2018 году.

Владимир Быстров
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