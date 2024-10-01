Легионер бело-голубых получил повреждение 8 сентября во время игры за сборную Мексики в товарищеском матче против команды Новой Зеландии.
Луис Чавес выступает за московское "Динамо" с августа 2023 года. За это время 28-летний мексиканец принял участие в 40 матчах, в которых забил 4 гола, отдал 3 голевые передачи и получил 5 жёлтых карточек.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: игрок "Динамо" Чавес приступит к тренировкам во время паузы на игры сборных
По информации СМИ, полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес приступит к тренировкам в общей группе команды в октябре во время паузы на игры сборных.
Фото: "Динамо" Москва