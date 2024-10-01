"Прошлой зимой у нас было предложение по Тикнизяну от "Зенита" — Наира оно не устроило. Клуб был готов отпустить игрока, но личные условия, предложенные "Зенитом", Наира не устроили. Мы это понимаем и принимаем — Наир наш игрок, часть нашего коллектива. Очень рады, что он с нами", — приводит слова Нагорных "РБ Спорт".
Наир Тикнизян выступает за московский "Локомотив" с августа 2021 года, когда "железнодорожники" выкупили его у московского ЦСКА за 5,5 млн евро. За это время левый полузащитник принял участие в 101 матче, в которых забил 16 годов, отдал 15 голевых передач, получил 15 жёлтых карточек (4 из них стали вторыми в матче) и 1 прямую красную карточку.
Согласно данным, которые опубликованы интернет-порталом Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 6,5 млн евро. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Нагорных: "Локомотив" был готов продать "Зениту" Тикнизяна, но его не устроило предложение питерцев
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, что игрок красно-зелёных Наир Тикнизян прошлой зимой мог перейти в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"