"В матче с "Зенитом" мы показали, что можем обыграть любого соперника. Да, у них огромный бюджет, но мы доказали, что можем играть с ними на равных. На поле мы не чувствовали, что чем-то хуже, чем они", - сказал Гонсалес.
В прошедшем 10-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" обыграл в родных стенах петербургский "Зенит" со счетом 2:0, голами отметились нападающие Джон Кордоба и Федор Смолов. Благодаря домашней победе "быки" вышли в лидеры чемпионата, а сине-бело-голубые сместились на третью строчку.
В активе краснодарской команды 24 очка, столько у располагающегося на второй позиции "Локомотива", "Зенит" набрал 23 балла. В следующем 11-м туре коллектив Мурада Мусаева примет на своем поле подмосковные "Химки", встреча пройдет 6 октября, начало - в 19:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Краснодара" Гонсалес: у "Зенита" огромный бюджет, но мы доказали, что можем играть с ними на равных
Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес заявил, что команда в состоянии составить конкуренцию петербургскому "Зениту" в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"