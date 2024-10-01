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Игрок "Краснодара" Гонсалес: у "Зенита" огромный бюджет, но мы доказали, что можем играть с ними на равных

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Защитник "Краснодара" Джованни Гонсалес заявил, что команда в состоянии составить конкуренцию петербургскому "Зениту" в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Краснодар"
"В матче с "Зенитом" мы показали, что можем обыграть любого соперника. Да, у них огромный бюджет, но мы доказали, что можем играть с ними на равных. На поле мы не чувствовали, что чем-то хуже, чем они", - сказал Гонсалес.

В прошедшем 10-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" обыграл в родных стенах петербургский "Зенит" со счетом 2:0, голами отметились нападающие Джон Кордоба и Федор Смолов. Благодаря домашней победе "быки" вышли в лидеры чемпионата, а сине-бело-голубые сместились на третью строчку.

В активе краснодарской команды 24 очка, столько у располагающегося на второй позиции "Локомотива", "Зенит" набрал 23 балла. В следующем 11-м туре коллектив Мурада Мусаева примет на своем поле подмосковные "Химки", встреча пройдет 6 октября, начало - в 19:00 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар Зенит
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